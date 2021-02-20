Легковушку сплющило в смертельном ДТП с фурой в Ленобалсти, погибли три человека

Три человека погибли в ДТП под Тихвином. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Страшное смертельное ДТП произошло днем 20 февраля в Тихвинском районе Ленинградской области. На 463-м км трассы «Вологда-Новая Ладога» «Дэу Нексия» столкнулась с фурой «Вольво». От страшного удара легковушку сплющило в гармошку. У людей, сидевших в салоне просто не было шансов выжить.

- 20 февраля в 14:50 автомобиль «Дэу Нексия» по неустановленной причине совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом «Вольво» с полуприцепом. В результате ДТП погиб водитель и двое пассажиров легкового автомобиля, - сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

На место аварии прибыли все экстренные службы, но помочь ехавшим в «Нексии» людям они уже ничем не могли. Сотрудники МЧС разрезали кузов иномарки, чтобы достать зажатые железом тела погибших.

В обстоятельствах смертельной аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.