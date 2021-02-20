Прокуратура потребовала установить заборы в центре Петербурга

Опасные места в центре Петербурга потребовали оградить заборами. Фото: Олег ЗОЛОТО

Прокуратура Центрального района потребовала установить ограждения в тех местах Петербурга, где происходят частые ДТП. С таким заявлением прокурорские работники обратились в суд, который должен был обязать выполнить работы Комитет по благоустройству.

- Установлено, что на улично-дорожной сети Центрального района сложилась неблагоприятная дорожно-транспортная обстановка, связанная с совершением дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

При этом речь в иске шла не о Невском проспекте, печально известном смертельными ДТП, а перекрестков 2-й Советской улицы с Мытнинской улицей и с Суворовским проспектом, а также Загородного проспекта с Социалистической улицей.

Суд иски удовлетворил и теперь Комитет по благоустройству должен установить перильные ограждения в указанных местах. Прокуратура обещала за этим присмотреть.