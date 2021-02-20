Суд оштрафовал на 200 тысяч рублей клуб из Петербурга за нарушение коронавирусных правил

Отсроченный штраф в 200 тысяч рублей достался петербургскому клубу за нарушение правил по коронавирусу. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 200 тысяч рублей клуб «Космонавт» за нарушение коронавирусных правил. Примечательно, что административное дело тянется еще с ноября прошлого года. В декабре владельца заведения даже признали виновным, но не наказали. Однако позже Горсуд отменил это решение и направил разбирательство на второй круг.

- Судя по протоколу, на предприятии не проводили обеззараживание воздуха, не обеспечили социальную дистанцию между посетителями, в том числе с помощью расположения стульев у барных стоек. Кроме этого не проводился осмотр персонала, а в местах общего пользования не установили дозаторы с кожными антисептиками, - передают детали претензий в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В худшем случае клуб ждал штраф в 500 тысяч рублей. Или же заведения могли временно прикрыть – на срок до 90 суток до устранения нарушений.