Банду мошенников обвиняют в похищении петербуржца и краже его квартиры

Суд отправил в СИЗО пятерых членов банды мошенников, похитивших петербуржца и отнявших у него квартиру. Фото: Артем КИЛЬКИН

Суд арестовал пятерых членов предполагаемой банды мошенников, которых обвиняют в похищении петербуржца и краже его квартиры. Дело было так: в октябре 2019 года злоумышленники познакомились с горожанином, который, как они позже выяснили, любил частенько «пригубить» спиртного. Кроме этого мужчина был крайне доверчивым и только был рад новым друзьям.

- По версии следствия, фигуранты уголовного дела ввели потерпевшего в заблуждение о возможном трудоустройстве и регулярном получении официального дохода, после чего убедили его покинуть квартиру и перевезли его на пилораму в Новгородскую область, где удерживали и контролировали его действия до 22 апреля 2020 года, до обнаружения сотрудниками полиции, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Злоумышленники просидят в СИЗО минимум до 16 апреля 2021 года. Похитителям грозит от 6 до 15 лет колонии, а главному мошеннику – до 10.