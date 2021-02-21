Завершены поиски 8-летнего мальчика, пропавшего в Санкт-Петербурге

Полиция завершила поиски 8-летнего мальчика, пропавшего в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полиция объявила о завершении поисков 8-летнего мальчика, который пропал днем 20 февраля в Санкт-Петербурге. Напомним, искать ребенка бросились вечером не только спецслужбы но и волонтеры отряда «Лиза Алерт». Он вышел из школы около 14:00 после уроков, а затем от него не было никаких вестей. К счастью, все завершилось благополучно – Мишу нашли живым и невредимым. Вот только не в Красногвардейском районе… а на Петроградке у метро.

- Ребенка обнаружили в районе станции метро «Спортивная». По предварительным данным, мальчик заблудился. Противоправных действий в отношении него не совершалось, - поспешили успокоить в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Возможно, найти ребенка помогла его яркая оранжевая куртка и наличие рюкзака за спиной. Мальчика в ближайшее время передадут напуганным родственникам.