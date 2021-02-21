В Зеленогорске возбудили дело на мать, по недосмотру которой пятилетний малыш выпал из окна

Мальчика госпитализировали в больницу Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Зеленогорске 26-летняя мать, работающая кассиров в местном магазине, стала фигурантом уголовного дела. Женщина, как сообщают полицейские, оставила своего пятилетнего малыша без присмотра. В итоге мальчик подошел к открытому окну и выпал из него. Ребенка тут же госпитализировали в больницу.

- В 22:50 в отдел полиции по телефону «112» от соседки поступило сообщение, что на участке Ленэнерго поселка Решетниково, ребенок выпал из окна, - сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербурге и Ленобласти. - Ребенок получил травмы и был госпитализирован.

Сейчас сотрудники ОМВД Курортного района возбудили на мать уголовное дело по статье "Оставление в опасности". Ей избрали меру - обязательство о явке.

О состоянии здоровья малыша пока не сообщается.