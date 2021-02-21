В Санкт-Петербурге впервые с ноября коронавирусом за сутки заболели меньше тысячи человек

Число больных пошло на спад Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге за сутки зафиксировали меньше тысячи заболевших коронавирусом. За последние 24 часа в городе выявили 996 инфицированных больных. Такой низкий показатель в Северной столице наблюдается впервые за последние три месяца. Последний раз меньше тысячи заболевших в городе было 3 ноября.

- При этом число излечившихся от коронавируса в городе за сутки составило 2 тысячи 350 человек, - сообщают в оперштабе.

Число изловчившихся от инфекции в итоге превысило число заболевших за сутки почти в три раза.

Тем не менее, показатель смертности в городе не идет на спад. За последние сутки, по данным оперштаба, в городе от вируса скончались 49 человек, сутками ранее - 52 человека.

В Ленинградской области коронавирус за сутки выявили у 185 человек, излечились от болезни - 142 человека, умерли от инфекции 11 человек.