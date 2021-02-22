Космонавты сделали редкий кадр ночного Санкт-Петербурга с МКС

Сделать сложный кадр удалось космонавту Олегу Кононенко. Фото: Роскосмос

Редкое фото ночного Петербурга с невероятной высоты опубликовал Роскосмос. Сделать его удалось космонавту Олегу Кононенко, который сейчас находится на Международной космической станции.

– Если вы житель Санкт-Петербурга, и вам удалось заметить в небе пролетающую МКС, считайте, что повезло: географические координаты города не соответствуют траектории полета станции, – объясняют в Роскосмосе. – Поэтому космонавтам, которые находятся на борту, редко удается сфотографировать Петербург.

Кстати, заметить МКС с земли еще сложнее, чем увидеть Петербург из космоса: «землянам» мешают облака, которые частенько стоят над городом на Неве. Но иногда увидеть станцию у петербуржцев все же получается.

– С Земли станция становится видимой при некоторых условиях: она освещается Солнцем и отражает солнечный свет на определенном отрезке траектории так же, как Луна, – объясняют в Роскосмосе. – Если однажды, прогуливаясь по Невскому проспекту, вы увидите в небе быстро движущуюся немерцающую звезду белого, а иногда красновато-оранжевого цвета, можете смело доставать телефон и хвалиться увиденным в соцсетях!