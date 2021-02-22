Рецидивист из Ленобласти спрятался в диване и вызвал полицию на оперативника, который пытался его задержать

Мужчина сбежал из-под ареста после кражи, совершенной в прошлом году, и затерялся в Мурине. Фото: Александра КУЧУК

Курьезный вызов поступил в полицию Ленобласти вчера днем, 21 февраля. Из квартиры в Мурине сообщили, что в жилище пытается проникнуть посторонний. Полицейский, прибывший на место, встретил на лестничной площадке на шестом этаже… другого полицейского.

– Оперативник пояснил коллеге, что в квартире находится гражданин, который числится в федеральном розыске, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Арестовывать оперативника, вопреки ожиданиям хозяина жилища, никто не стал. Напротив, люди в форме вошли-таки в квартиру и арестовали вора-рецидивиста – 32-летнего петербуржца. Как выяснилось, мужчина сбежал из-под ареста после кражи, совершенной в прошлом году, и был объявлен в федеральный розыск.

Но прежде полицейским пришлось сыграть с преступником в прятки: от них беглец затаился в диване.