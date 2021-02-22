От «Купчихина» до «Бриковской»: Феминистки переименовали станции метро Петербурга

Активистки добавили на привычную схему метро больше дамских имен. Фото: Сообщество «Сепаратистский феминизм» во «ВКонтакте»

Феминистки Петербурга и Москвы провели акцию к 8 Марта. Те, «кто предпочитает взаимодействовать с женщинами и исключать из своей жизни мужчин», переименовали станции подземки, добавив на привычные схемы больше дамских имен.

Так, «Маяковская» стала «Бриковской», «Площадь Александра Невского» превратилась в «Площадь княгини Ольги», «Петроградскую» нарекли «Екатериноградской», а «Площадь Ленина» – «Площадью Восьмого марта». На схеме петербургской подземки появились также станции «Купчихино» и «Проспект Ветеранок».

«Проспект Ветеранов» стал феминитивом. Фото: Сообщество «Сепаратистский феминизм» во «ВКонтакте»

– Мы хотим повысить видимость женщин в истории, – объяснили активистки. – Практически все, что нас окружает, названо именами мужчин или относится к их деятельности. В действительности великие женщины всегда существовали и существуют, но их имена стерты и забыты. Отсутствие отражения женского вклада в историю является высшей степенью неуважения и сексизма.

Любопытно, что из 72 станций метро Петербурга восемь названы именами в среднем роде или во множественном числе, 18 носят имена мужского рода, а остальные 46 – женского.