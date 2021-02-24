Ледяной дождь и мокрый снег ждут в Петербурге 24 февраля

В среду в Петербурге резко потеплеет и начнется ненавистная слякоть. Фото: Артем КИЛЬКИН

Первый рабочий день короткой рабочей недели станет настоящим испытанием для жителей Петербурга и Ленинградской области. 24 февраля в северо-западную часть России придет резкая оттепель, которая принесет мокрый снег и даже, возможно, ледяные дожди.

- Сегодня Петербург окажется в теплом секторе атлантического циклона. Он сохранит в небе плотные низкие облака, вызовет снег, переходящий в мокрый снег, а местами и в дожди. Возможны гололедные явления и ледяные дожди, - сообщает на своей страничке в Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

На дорогах ожидается напряженная обстановка, особенно учитывая горы снега, оставшиеся с прошлых дней. Все это начнет разом таять.

По словам метеоролога, днем в городе температура воздуха составит от 0 до +2 градусов. В Ленинградской области будет -3…+2, а на востоке до -7 градусов. Ветер ожидается южных направлений, умеренный, скоростью 4-9 метра в секунду.

Атмосферное давление будет падать и составит 760 мм ртутного столба, что около нормы.