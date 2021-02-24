Количество обследований на коронавирус резко сократилось в Петербурге на 24 февраля 2021 года

Еще порядка 7,4 тысяч человек обследованы на коронавирус в Петербурге за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вторая волна пандемии в Санкт-Петербурге заметно спадает. Уже три дня подряд число новых зараженных менее 1 тысячи человек. Но вместе с этим сильно снизилось число обследований. Так, по данным Смольного на среду, 24 февраля 2021 года, накануне тестирование прошли менее 7,5 тысячи горожан. Днем ранее анализы сдавали порядка 11,5 тысяч жителей.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 7408 человек. В единую службу по вопросам COVID-19 по номеру 122 обратились 2048 жителей, - рассказали в администрации Северной столицы.

Тем временем, в городе расширяется география, где можно поставить прививку от COVID-19. С 24 февраля пункты вакцинации открываются в торговых центрах. Пока что только в четырех. В будущем их количество может увеличиться.

Ситуация с выздоровлением тоже показывает положительную тенденцию. Так, накануне в Петербурге были выписаны 1723 пациентов.