Завершились 10-летние поиски без вести пропавшего жителя Ленобласти

Поиски без вести пропавшего жителя Ленобласти завершились спустя 10 лет Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Поиски без вести пропавшего жителя Ленинградской области, которые длились почти 10 лет, завершились. К сожалению, печально. О местонахождении 62-летнего мужчины из города Сясьстрой Волховского района ничего не было известно с апреля 2011 года. Во вторник, 23 февраля 2021 года, его обнаружили... увы, мертвым.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение в хуторе Шебалин, Заветнинского района, Ростовской области без вести пропавшего 62-летнего уроженца Волховского района, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Тело мужчины нашли в реке Акшибай, на территории Шебалиновского сельского поселения. Признаков насильственной смерти на трубе обнаружено не было. Тело направлено в морг для установления причин смерти.

Как именно житель Ленобласти спустя столько лет оказался так далеко от родины, источник не уточняет.