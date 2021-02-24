909 человек заболели и 1490 выздоровели от коронавируса в Петербурге на 24 февраля

В Петербурге коронавирусом заболели еще 909 человек Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперативный штаб по коронавирусу опубликовал свежие данные на утро среды, 24 февраля 2021 года. Так, в городе наблюдается положительная тенденция по снижению интенсивности распространения инфекции. За последние сутки болезнь обнаружили еще у 909 человек, накануне их было чуть больше - 913.

- За время пандемии в Петербурге инфекция была выявлена у 363 429 человек. Из них полностью выздоровели 291 203 пациентов, 1490 за последние сутки. Жертвами болезни стали 10 912 человек, накануне скончались 37 жителей города, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

Возможно, сокращение числа новых зараженных связано и с тем, что число обследований также уменьшилось. Накануне анализы сдали всего 7,4 тысячи горожан.

Также в Петербурге открылись новые пункты вакцинации в торговых центрах. С 24 февраля поставить прививку можно в пяти ТЦ города.