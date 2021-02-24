Более 30 сантиметров снега выпало в Петербурге за три дня

Более 120 тысяч "кубов" снега вывезли из Петербурга с 21 по 23 февраля Фото: Артем КИЛЬКИН

Праздничные выходные отметились в Санкт-Петербурге метелью. С 21 по 23 февраля 2021 года в городе выпало 33 сантиметра снега. Все дни коммунальщики чистили улицы, чтобы горожане могли спокойно ходить и ездить на машинах. За это время из Северной столицы вывезли порядка 124 тысяч кубометров снега.

- В ближайшие дни синоптики прогнозируют потепление. Приоритет для коммунальных служб – очистка крыш от наледи и вывоз из центра города подготовленного к погрузке снега, - отметил губернатор Александр Беглов.

Все работы ведутся по графикам. 24 февраля службы планируют вывезти с центральных улиц весь подготовленный к погрузке снег, собранный в сугробы.

Также активно ведутся работы по очистке крыш. К работе было привлечено 1,5 тысячи человек. С 21 февраля уже очищено более 5 тысяч кровель многоквартирных домов, которые потенциально опасны для пешеходов в период оттепели.