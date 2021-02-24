Бывшего замначальника таможенного поста в Петербурге оштрафовали на 5 млн рублей за взятки

Экс-замначальника таможенного поста в Петербурге поймали на крупной взятке. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Суд оштрафовал на 5 млн рублей бывшего заместителя начальника Турухтанного таможенного поста при Балтийской таможни, который неоднократно получал взятки. Вместе с коллегами-инспекторами мужчина получил больше 1,4 млн рублей. Деньги предназначались за покровительство нескольких «участников внешнеэкономической деятельности». Получая круглые суммы, таможенники без всех формальных процедур пропускали через границу товар. Злоумышленников раскрыли сотрудники УФСБ.

- Один из посредников явился с повинной, активно содействовал следствию в раскрытии преступлений. Поэтому уголовное дело в отношении него прекратили. Суд согласился с мнением прокурора и назначил заместителю начальника штраф в размере 5 млн рублей в доход государства и лишил его права на протяжении 5 лет занимать должности в органах госвласти и местного самоуправления, - рассказали в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Что касается еще одного фигуранта уголовного дела, то его оштрафовали на 2 млн рублей. К слову, по уголовному делу всем подельникам грозило лишение свободы.