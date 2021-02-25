Петербуржцы пожаловались на огромную стену из снега на Петроградской набережной

На Петроградской набережной образовалась гигантская снежная стена. Фото: предоставлено "КП"

Петербуржцы негодуют из-за огромной снежной стены, возникшей вдоль Петроградской набережной. Спецтехника сгружает осадки на край проезжей части. В итоге, как рассказывают очевидцы в соцсетях, высота «хребта» достигает двух и даже трех метров. Некоторые горожане начали критиковать комитет по благоустройству за плохую уборку снега.

- Петроградская набережная, 36. Это же все попадет в Неву! Как так-то? – переживает Павел, опубликовавший видео снежной стены в группе «Неизданное | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Тут же в комментариях появились и другие возмущенные горожане. Однако кто-то из местных жителей заметил, эта нормальная ситуация для набережной и ночью оттуда все обязательно вывезут. И правда – оказалось, что это место официально используется для временного размещения снега в соответствии с распоряжением Комблага. Далее кучи вывозят на снегоплавильные пункты.