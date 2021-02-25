МЧС предупреждает о тумане в Петербурге 25 февраля

В Петербурге обещают туман. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сырая, слякотная и туманная погода ждет жителей Санкт-Петербурга в наступивший четверг. Резкое потепление привело к тому, что тротуары превратились в сплошной каток, а на дорогах города - потоп из-за растаявшего снега. И это не все природные неприятности.

- 25 февраля в Санкт-Петербурге ожидается туман при видимости 500 метров и менее. Главное и самое надежное правило, касающееся езды в туманную погоду, заключается в том, чтобы при наличии возможности воздержаться от поездки, -логично предупреждает автомобилистов пресс-служба петербургского управления МЧС.

Но поскольку водители не часто прислушиваются к подобным советам, их убедительно просят хотя бы не превышать скорость и увеличить дистанцию до соседей по потоку. Это крайне актуально, учитывая гололед на дорогах. Особенно на загородных трассах.

Что касается прогноза погоды, то днем 25 февраля в Петербурге ожидается температура +2...+4 градуса, дождь и небольшой ветер. Атмосферное давление существенно не изменится.