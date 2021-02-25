Трое друзей жестко изнасиловали 16-летнюю школьницу в квартире на Крестовском острове

Трое парней лишили невинности 16-летнюю подругу у нее дома. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полицейский из Петроградского района Петербурга задержали троих молодых парней, который жестко изнасиловали свою 16-летнюю подругу. Все произошло у нее в квартире на Крестовском острове в ночь на 22 февраля. Заявление в полицию написала мать школьницы.

- 24 февраля поступило сообщение от жительницы дома 15 по Морскому проезду, о том, что в указанном адресе изнасилование. Прибывшим на место происшествия оперативником информация подтверждена. Со слов заявительницы, 22 февраля около 01:00 трое малознакомых мужчин, находясь в гостях, изнасиловали ее дочь 2004 года рождения, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

С места происшествия были изъяты трусы, бюстгальтер и бутылка с водой

Саму девушку в тот же день осмотрели врачи. У нее нашли признаки сексуального насилия и тупую травму половых органов. Медики отметили, что до этого вечера школьница была девственницей.

А вскоре были найдены и задержаны трое предполагаемых насильников. Все они оказались жителями Петроградской стороны в возрасте от 17 до 19 лет. Материалы дела переданы в Следственный комитет, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.