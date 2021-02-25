Туман накрыл Петербург днем 25 февраля

Туман опускался на Петербург еще утром. Фото: Лилия КОЗЛОВА

Туман, который еще со вчерашнего дня обещали синоптики, все же добрался до Петербурга. В центре города он больше похож на мелкую водяную взвесь из капель дождя, а на окраинах это полноценная белесая дымка, скрывающая дома, мосты и даже стадион «Зенита» с башней «Лахта Центра».

- Все атрибуты типичной оттепели в действии - тепло, слякотно, туманно, - пишут участники паблика ВКонтакте «Погода в Петербурге».

Так же как и накануне, температурные минимумы были зафиксированы в начале ночи. От +3,2 на западе Ленобласти до -12 на востоке и -1.7 в Петербурге. Но уже к утру температура перешла в устойчивый плюс, что вкупе с высокой влажностью (98%) и низкой облачностью привело к образованию так называемого адвективного тумана. Он происходит из перемещения теплого и влажного воздуха над холодной поверхностью.

Одновременно с этим в Петербурге шел небольшой дождь и активно таял снег - высота покрова уменьшилась с 29 до 24 сантиметров. Все это создало промозглую и зябкую погоду, накрывшую город.

А вот на пятницу, 26 февраля, тумана уже не обещают. Зато будет мокрый снег и дождь. Температура в течение суток составит +2...+4 градуса.