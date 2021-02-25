Главный синоптик рассказал, когда закончатся дождь и слякоть в Петербурге

Слякоть - любимая погода петербуржцев. Фото: Артем КИЛЬКИН

Дождь, туман, слякоть и прочая «мерзопакость» совсем не присущая февралю, все же накрыла Петербург в самом разгаре климатической зимы. Впрочем, несмотря на скорую календарную весну, тепла в марте ждать не стоит. Какой именно будет погода в ближайшее время, «Комсомольской правде» рассказал главный синоптик города на Неве Александр Колесов.

- Сейчас пока перепады, тепло два дня, дожди. Первое понижение температуры будет в ночь на воскресенье, но днем все равно будет плюс. А серьезное похолодание придет в середине первой декады марта. Там уже можно ожидать возвращения зимы. Но таких серьезных морозов, как были в феврале, быть не должно, - отметил специалист.

После 5 марта синоптики прогнозируют дневные температуры в районе -3...-5 градусов. Ночью будет до -10. Впрочем, многое зависит от солнечной активности, да и долгосрочный прогноз точным не бывает, с высокой степенью вероятности предсказать погоду можно дней на пять.

А вот скорой климатической весны ждать точно не приходится.

- Март у нас - зимний месяц. Температурная норма отрицательная. Поэтому ждем, наверное, вторую половину месяца. Тогда должен начаться поворот на весну, - заявил синоптик.