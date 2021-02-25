Глыба льда рухнула на прохожего в Петербурге

Глыба льда рухнула прохожему на Удельном проспекте в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Никогда не было, и вот снова. В первый день оттепели в Санкт-Петербурге на человека с крыши упала глыба льда. Несчастный случай произошел в четверг, 25 февраля 2021 года, на Удельном проспекте. Огромная ледышка прилетела прохожему прямо на голову. Благо, он остался жив.

- Ищу очевидцев или свидетелей, как на Удельном проспекте 2 около 11 утра человеку упала глыба льда на голову, - рассказал в социальной сети пострадавший.

По всей видимости, глыба задела по касательной, поэтому серьезных травм мужчина не получил. Он пояснил, что ищет очевидцев, чтобы привлечь к ответственности управляющую компанию дома.

https://www.spb.kp.ru/daily/26938/3989146/Напомним, два года назад, когда в Петербурге тоже была очень снежная зима, погиб студент. Молодой человек проходил днем мимо дома 6 по Аптекарскому проспекту, где располагается университет, когда ему на голову с крыши рухнула глыба. После этого проректора вуза отправили под суд.