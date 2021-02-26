В Комздраве объяснили несостыковки в количестве вакцинированных первой и второй прививкой «Спутника»

Около 1 % петербуржцев не доходит до второй прививки от коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН

Специалисты Комитета по здравоохранению объяснили расхождение количества петербуржцев, привитых первым и вторым компонентом вакцины от коронавируса «Спутник-V». На несоответствие цифр обратили внимание активные горожане в сообществе в соцсетях, посвященному прививочной кампании. По их подсчетам, до второго укола не доходило около 4,5% пациентов, то есть до тысячи человек за неделю.

- Расхождения действительно есть, но не критичные. Это может быть связано с тем, что не все выдерживают установленный интервал между первой и второй прививкой (21 день – прим.ред.). А некоторые получают отвод ко второму этапу, потому что успевают заболеть, в том числе ОРВИ, - пишут «Невские новости» со ссылкой на сведения Комздрава.

На самом деле, по данным ведомства, второй компонент вакцины не получает около 1% первично привитых петербуржцев.

При этом в Смольном призывают горожан активнее участвовать в вакцинации, чтобы сохранить темпы спада второй волны ковида.