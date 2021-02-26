Компанию подростков задержали за ограбления продуктовых магазинов в Петербурге

Четверых подростков задержали за разбойные нападения на магазины в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге задержали компанию подростков, которые подозреваются в нескольких ограблениях продуктовых магазинов. Оба случая произошли рано утром в четверг, 25 февраля 2021 года.

- Поступил звонок от 35-летнего директора сетевого магазина, который рассказал, что в 9:00 четверо подростков вошли в торговый зал, расположенный в доме на улице Софьи Ковалевской. Они угрожали ножом 38-летнему администратору, а после распылили ему в лицо газ из баллончика. Схватив с полки три банки пива, парни сбежали, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По всей видимости, подростки лишь раззадорились, так как спустя несколько минут в полицию поступил аналогичный звонок. На этот раз сообщалось о нападении в магазине в доме 16 по проспекту Науки. Также четверо парней угрожали ножом и распылили газ в лицо 32-летнему директору магазина, украли продукты и сбежали.

Компанию молодых людей задержали быстро. Их нашли в 10 часов утра у дома 88/6 по Гражданскому проспекту. Всем четверым было по 16-17 лет. Троих задержали. Возбуждено уголовное дело о разбое. Парням грозит до 10 лет тюрьмы.