Роспотребнадзор настаивает на продлении масочного режима в Петербурге

Носить маски петербуржцам придется еще долго. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Специалисты петербургского управления Роспотребнадзора настаивают на сохранении в городе масочного режима. Несмотря на то, что заболеваемость в Северной столице снижается уверенными темпами, полностью отказываться от карантинных мер никак нельзя.

- Отменять масочный режим нельзя, несмотря ни на какое снижение заболеваемости. Его следует применять как можно дольше, - заявила начальник отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия, чьи слова приводит «Интерфакс».

Единственное послабление, на которое готовы пойти санитарные врачи – увеличение числа зрителей на массовых мероприятиях. И то при условии сохранения снижения заражаемости к концу зимне-весеннего сезона. При этом вспышки ОРВИ, в том числе коронавируса могут произойти и в апреле, когда высока вероятность простуды.