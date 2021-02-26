За шесть дней из Петербурга вывезли больше 240 тысяч кубометров снега

За шесть дней в Петербурге утилизировали более 240 кубометров снега. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Смольном сообщили, что только за шесть дней из Санкт-Петербурга вывезли более 240 тысяч кубометров снега. Это примерно четвертая часть от всей массы осадков, утилизированных за зиму сезона 2020/2021. При этом темпа работ коммунальщиков набирают обороты. В первую очередь, с улиц города убирают снежные груды. За последний день таких мест очищено уже 350.

- Перед дорожниками поставлена задача вывезти снег максимально быстро, используя пункты временного хранения снега, чтобы увеличить частоту ходок самосвалов с городских улиц. Параллельно с этим работники дорожных предприятий начали прочищать заледеневшие ливнестоки, - передает пресс-служба вице-губернатора Николая Бондаренко.

Добавим, что в пятницу город чистят 1125 уборочных машин и 1230 дворников. Отдельно приводят в порядок аллеи, сады и парки – там трудятся 610 работников с 113 единиц техники.