Рекорд по числу вакцинаций от коронавируса за сутки установили в Петербурге

За сутки в Санкт-Петербурге привились от коронавируса 16 305 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге установили очередной рекорд по количеству вакцинированных от коронавируса за сутки. Накануне медики сделали прививку 16 305 горожанам. Из них 7992 человека получили только первый компонент «Спутника V». Темпы вакцинации набирают обороты, в том числе благодаря увеличению числа прививочных медпунктов – их уже 129 в стационарном виде и 10 в мобильном.

- За все время пандемии в Петербурге вакцинировались 234 180 человек. Из них 88 772 полностью закончили прививочный цикл. Нарастающий итог поступившей в город вакцины составляет 348 542 комплекта. Дозы прививки ежедневно распределяют по пунктам вакцинации. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент достигает 94 457 комплектов, - сообщается в свежем отчете Межведомственного совета по борьбе с COVID-19 в Северной столице.

Смольный по-прежнему называет вакцинацию лучшим оружием в ликвидировании второй волны инфекции в городе. Эпидситуация к концу февраля заметно улучшается.