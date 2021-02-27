Милонов рассказал, с какими трудностями пришлось столкнуться губернатору Петербурга

Виталий Милонов вспомнило времени, когда Петербург находился в стагнации Фото: Артем КИЛЬКИН

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов заявил, что ему нравится нынешний губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Свою позицию он объяснил тем, что Александру Дмитриевичу пришлось непросто, заступив на должность, ведь город, как отметил Милонов, "находился в стагнации". Об этом депутат рассказал в эфире радио "Комсомольская правда" 92.0 FM на марафоне "Настоящая столица".

- Здесь моя принципиальная позиция. Мне нравится Беглов. Он пришел в Петербург с московским задором. Здесь с 2011 года не происходила ничего. В силу различных причин город перестал развиваться от слова совсем. Полная стагнация. Мы заканчивали те проекты, которые были начаты еще при Валентине Матвиенко, - отметил Милонов.

Депутат напомнил, что в городе ничего не происходило. За долгое время не было построено ни одного метро, ни одной дороги.

- Ему приходится раскачиваться 5,5 млн город до общероссийских скоростей. Даже Ленобласть была более динамичнее, чем Петербург. Мы утратили первенство и стали лузерами, - добавил Милонов.

Напомним, весь день в эфире радио "Комсомольская правда" 92.0 FM на марафоне "Настоящая столица" известные ведущие, актеры, политики и эксперты ведут словесные баталии, какой же город достоин высшего звания - Петербург или Москва.