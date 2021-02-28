7 тонн нелегального алкоголя изъяла полиция в Колпинском районе Санкт-Петербурга

Горе-преднимателям грозит ответственность сразу по двум статьям Уголовного кодекса. Фото: Артем КИЛЬКИН

Целый подпольный винзавод обнаружили в минувшую субботу, 27 февраля, петербургские правоохранители. Сотрудники управления экономической безопасности Управления МВД России по Северной столице совместно с коллегами из УМВД по Колпинскому району накрыли производство контрафактного алкоголя, которое организовал 41-летний иностранец.

- В результате обыска изъято свыше 8 тысяч 400 бутылок алкогольной продукции на общую сумму более 2,5 миллионов рублей объёмом около 7 тысяч литров, - уточняют в пресс-службе ведомства. - Как выяснилось, на бутылки с контрафактным алкоголем наклевались этикетки известных брендов, которые впоследствии реализовывались через знакомых злоумышленников – перекупщиков в различных магазинах города.

Теперь на горе-предпринимателя и его сообщников возбуждено сразу два уголовных дела – за производство продукции без маркировки и за незаконное производство и оборот спиртосодержащей продукции. Ведется дальнейшее расследование, устанавливаются все обстоятельства и виновные.