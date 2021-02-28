64-летний мужчина в Петербурге умер, пока устраивался на работу

К месту происшествия вызвали скорую помощь, но врачи помочь мужчине не смогли. Фото: Артем КИЛЬКИН

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства смерти 64-летнего мужчины, скончавшегося в минувшую субботу, 27 февраля, на станции техобслуживания во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Об инциденте «Комсомольской правде» сообщил источник в правоохранительных органах.

- По предварительной информации, мужчина – уроженец Узбекистана, 1956 года рождения - пришел на станцию, чтобы устроиться на работу в качестве пекаря, - уточнил источник. – Однако в силу некоторых обстоятельств прямо на месте ему внезапно стало плохо.

Сотрудники станции вызвали скорую помощь, однако помочь мужчине медики не смогли. На данный момент по факту случившегося ведется проверка: устанавливаются обстоятельства случившегося, а также выясняется, что именно послужило главной причиной резкого ухудшения самочувствия и последующей смерти человека.