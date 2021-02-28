Петербургские активисты отмыли от грязи старинную печь с панно по мотивам росписей Врубеля

На то, чтобы очистить печь и вернуть ей былую красоту, а активистов ушло больше недели. Фото: instagram.com/mettlachtile/

Активисты краеведческого ообъединения «Гэнгъ» отмыли от вековой грязи еще одну старинную печь. На этот раз – в одном из домов на Клинском проспекте в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Да какую печь – изделие работы легендарного мастера Петра Вауллина, которого исследователи называют человеком, возродившим русскую майолику – керамику, расписанную глазурью. Да еще и с уникальным панно, оформленным на манер росписей Врубеля. Своими успехами участники движения «Гэнгъ» поделились на страничке в Instagram.

- Отчистили маи оликовые изразцы от слоев краски, пыли, шпатле вки и грязи, — написали ребята. - Теперь поливы почти оригинального кирпичного цвета с оранжево-же лтыми вариациями. На это ушло больше недели работы по семь-восемь часов в день и около 15 000 рублей.

Кроме того, активисты покрасили топку и стены сразу за печью. Теперь, по их словам, в парадной – настоящая красота.