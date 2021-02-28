В Санкт-Петербурге выросло количество госпитализаций из-за коронавируса

Город продолжает бороться с инфекцией. Сейчас власти делают основную ставку на массовую вакцинацию населения. Фото: Олег ЗОЛОТО

Администрация Санкт-Петербурга опубликовала новую информационную справку о борьбе города с эпидемией коронавируса. Ситуация, в целом, радует: так, по сравнению с прошлой неделей количество больных, обращавшихся за медицинской помощью из-за новой инфекции, упало почти на 59 %. Снизилось и число пациентов под медицинским наблюдением – на 11,26 %. А вот количество госпитализаций, наоборот, выросло. Ненамного – на 4,85 % - но все же. Впрочем, в Смольном объясняют: переживать из-за этого не стоит.

- Это связано с расширением показаний к стационарному лечению для пациентов старше 70 лет с хроническими заболеваниями. Их доля среди госпитализированных за прошедшую неделю увеличилась, - уточняют в пресс-службе городской администрации. - Тенденция к снижению интенсивности распространения инфекции сохраняется. Но она замедлилась и стала менее выраженной. Придать прежнюю стабильность снижению может только массовая вакцинация населения.

Всего в Санкт-Петербурге от коронавируса вакцинировалось уже 245 941 человек. Из них 101 345 - полностью закончили цикл вакцинации и получили оба компонента «Спутника V». На данный момент в городских поликлиниках остается 98 401 комплект препарата.