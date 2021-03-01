Женщина с сыном погибли в пожаре в Петербурге

Женщина с сыном погибли в пожаре на Большой Пороховой в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В ночь на понедельник, 1 марта 2021 года, в историческом районе Большая Охта Санкт-Петербурга произошел пожар. По рассказам очевидцев в социальных сетях, ЧП произошло в доме 26 по Большой Пороховской. Сначала люди услышали хлопок, после чего началось возгорание. Огонь в считанные минуты охватил комнату, языки пламени начали вырываться с балкона.

Местные жители рассказывают, что в этом доме не первый раз происходит пожар.

- Ни один шланг в доме не работает, пожарные тянули через улицу свои, датчики тоже не работают, - рассказал местный житель Сергей.

По словам очевидцев, пожарные, скорая и полиция приехали в течение семи минут. Однако пожар обернулся трагедие для жильцов.

- Мой дом. Стояли на улице с кошкой и документами. Это страшно. Спасибо пожарным и спасателям за их нелегкую работу. Погибла женщина и ее сын. Все оцеплено, несколько машин скорой помощи, телевидение, полиция. Пострадали квартиры, которые находились рядом. До сих пор скорая стоит. Люди пожилые плакали, потому что квартиры пострадали, стекла треснули, гарь. Ужасно это все, - рассказала Ольга Болотова.

Также местные жители рассказывают, что парень не открывал дверь пожарным, когда началось возгорание из-за ссоры с матерью. Сейчас специалисты проводят проверку, чтобы выяснить причину пожара.