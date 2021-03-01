34 мигранта задержали в погранзоне в Ленобласти

34 мигрантов-нарушителей задержали в погранзоне. Фото: ПУ ФСБ по СПб и ЛО

Пограничники продолжают ловить нарушителей в Ленинградской области. На этот раз в руки стражей рубежей родины попали 34 мигранта из стран СНГ, которые находились в пограничной зоне без разрешения.

- Как правило, иностранцы нарушают правила пребывания на режимной территории в ходе своей трудовой деятельности, не имея при себе соответствующих разрешающих документов, - сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области.

Другими словами, задержанные мигранты, в отличие от нарушителей из дальних стран, не пытались пересечь границу и попытать счастья в Европе. Они элементарно не оформили разрешение на пребывание в погранзоне.

За это каждый из иностранцев получил штраф в 500 рублей и был выдворен за переделы режимной территории.

Напомним, что въезд в погранзону допускается только при наличии загранпаспорта или спецпропуска.