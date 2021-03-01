Больную Арцгеймером женщину жестко изнасиловали в Петербурге

Петербурженка попала в больницу после жестокого изнасилования Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга проводит проверку заявления о жестком изнасиловании женщины. В восемь часов вечера в воскресенье, 28 февраля 2021 года, в отделение МВД по Фрунзенскому району поступило сообщение от 28-летнего мужчины, который рассказал о том, что над его матерью надругались.

- Мужчина пояснил, что нашел 57-летнюю мать изнасилованной в коммунальной квартире в доме 43 по Загребскому бульвару. Женщина проживает в одной из комнат. Также сын пострадавшей пояснил, что у матери болезнь Альцгеймера, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Женщину госпитализировали в НИИ скорой помощи. Врачи диагностировали у нее травму головы, сотрясение мозга, гематому подбородка и маточное кровотечение. Изнасилование остается под вопросом.

Сейчас полиция проводит расследование. Из квартиры они сняли отпечатки руки, обуви, постельное белье и одежду.