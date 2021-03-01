Пенсионерка связала 36 пар носков для петербургских полицейских

Пенсионерка связала для полицейских 36 пар шерстяных носков. Фото: vk.com/kalin_spb

Неожиданный подарок получили петербургские полицейские. Жительница Калининского района связала аж 36 пар шерстяных носков и передала их стражам порядка. Теплые вещи распределили среди тех, кто в этом больше всего нуждается.

- Звонок в полицию – это, как правило, сигнал беды, тревоги, просьба о помощи. Но бывают и исключения. 16 февраля дежурный зафиксировал необычное обращение жительницы Калининского района: пенсионерка выразила желание передать в дар полицейским 36 пар собственноручно связанных носков, - сообщает пресс-служба районной администрации.

Полицейские с благодарностью приняли подарок и, помятуя о приближающимся 8 марта, сами вручили пенсионерке букет цветов.

Ну а носки отправились «служить» на улицы Петербурга Теперь шерстяные вещи будут носить патрульные постовой службы и инспекторы ГИБДД - те, кто больше всего времени проводит на холодном северном воздухе.