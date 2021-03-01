Более 47 тысяч растений высадят в Московском и Приморском парках Победы Петербурга

В оранжереях Московского и Приморского парков Победы готовятся открыть цветочный сезон Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Весна только наступила, снег еще не сошел, а садовники Санкт-Петербурга уже вовсю готовятся открыть цветочный сезон. В понедельник, 1 марта 2021 года, в комитете по благоустройству рассказали, что в оранжереях Московского и Приморского парках победы начали готовить растения и цветы, которые украсят город в этом году.

- В Московском парке Победы к концу февраля специалисты уже распикировали, то есть рассадили в индивидуальные емкости 14 тысяч двулетних виол Виттрока. К сегодняшнему дню также высеяны 5 тысяч гацаний, 7 тысяч флоксов, 4 тысяч лобелий и 8 тысяч цинерарий, - рассказали в комитете.

В Приморском парке Победы также готовятся высадить более 9,5 тысяч многолетников 50 разных сортов. В общей сложности в оранжереях взрастят порядка 47 тысяч растений.

В этом году городе будет высажено почти 11 тысяч деревьев, около 66 тысяч кустарников и 5 миллионов двулетних и однолетних цветочных растений.