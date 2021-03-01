Труп мужчины подбросили к парадной жилого дома в Петербурге

В Петербурге к парадной дома подкинули труп мужчины Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге у парадной жилого дома обнаружили труп мужчины. Однако когда специалисты провели экспертизу выяснилось, что умер он на трое суток раньше, чем его нашли. О жуткой находке сообщил в 5 утра 28 февраля 2021 года житель дома 24 по Плановой улице в Металлострое. Тело, накрытое курткой, лежало у входа в парадную.

- Умершим оказался 46-летний житель соседнего дома. При осмотре у него обнаружили множество гематом, ссадины, ожоги на спине, перелом ребер и рваную рану на подбородке.Смерть наступила приблизительно около трех суток назад, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Полиция возбудила уголовное дело. В тот же день правоохранители задержали подозреваемого - 47-летнего мужчину, проживающего в том доме, у которого был найден труп. Предположительно, он просто вынес труп рано утром, чтобы скрыть следы.

На данный момент он находится под стражей. Обстоятельства трагедии выясняются.