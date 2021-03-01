В марте в Петербург впервые поступят партии других вакцин от коронавируса

Власти Петербурга ждут поступление других российских вакцин от коронавируса в марте. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Санкт-Петербурга анонсировали поступление в город двух других вакцин от коронавируса – помимо «Спутника V». Очевидно, что одной из прививок станет «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» из Новосибирска. В общем, у жителей Северной столицы появится выбор, какой вакцине отдать предпочтение. Предполагается, что благодаря этому горожане будут активнее участвовать в прививочной кампании. Да и запасов доз вакцины окажется больше.

- Мы наладили ритмичные поставки вакцины. Постоянно пополняем запасы. В марте ожидаем поступлений не только «Спутника V», но и первых партий двух других российских вакцин. От инфекции привились уже четверть миллиона жителей, - сообщил губернатор Петербурга в ходе обращения на «Радио России».

Добавим, что городские власти и дальше призывают соблюдать масочный режим и другие меры безопасности, чтобы вторая волна пандемии поскорее стихла.