Автоледи влетела в машину полиции на Морской набережной в Петербурге

Женщина за рулем "КИА" столкнулась с полицейской машиной в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

Женщина за рулем «КИА» влетела в полицейскую машину на Морской набережной в Санкт-Петербурге. Жесткое ДТП произошло около 20:00. По предварительной информации, автоледи не права – она не предоставила преимущество в движении служебному транспорту, после чего, собственно, и организовала аварию, врезавшись в машину. Не обошлось без пострадавших.

Очевидцы плохо отзываются о данном перекрестке из-за массы аварий. Фото: vk.com/spb_today

- В полицейском автомобиле находились трое сотрудников полиции и двое граждан, которых доставляли из одного отдела в другой. В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры полицейского транспорта. Медики скорой помощи госпитализировали их с различными травмами, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По факту аварии все еще проводится проверка, чтобы установить все обстоятельства происшествия. По словам очевидцев в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте», на этом злосчастном перекрестке автомобили часто сталкиваются друг с другом.