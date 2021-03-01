Упитанная белка сломала кормушку для птиц в парке Монрепо и попала на видео

В Выборге толстая белка сломала кормушку для птиц, желая полакомиться семечками. Фото: vk.com/monrepovyborg

Упитанная белочка случайно сломала кормушку для птиц, установленную возле поста охраны в парке Монрепо, который находится в Выборге. Происходящий эксцесс попал на камеру видеонаблюдения. Запись неудачи грызуна опубликовали в официальной группе музея-заповедника во «Вконтакте». Судя по комментариям и «лайкам», видео тут же понравилось многим подписчикам и может стать одним из хитов за всю работу парка.

- Возможно, у белки закончились припасы, и зверек приспособился таскать семечки из кормушки для птиц. Сотрудники следят, чтобы кормушка всегда была полной. Однако калорийное питание имеет известные недостатки! - пишут сотрудники Монрепо в своей группе.

К слову, пробив дно кормушки, белка спустя некоторое время вновь к ней вернулась и попробовала еще раз отхватить лакомства, но снова упала вниз. В парке обещают, что вскоре сделают новый домик для птиц, более надежный.