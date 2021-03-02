Роспотребнадзор добился закрытия четырех коронавирусных лабораторий в Петербурге

Суд Петербурга приостановил работу четырех лабораторий, где исследовали тесты на коронавирус. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Суд по требованию Роспотребнадзора приостановил работы четырех лабораторий в Петербурге, занимающихся изучением тестов на коронавирус. С января по февраль 2021 года инспекторы наведались с внеплановыми проверками в 37 таких исследовательских помещений – как в частных учреждениях, так и в бюджетных. Изъяны в работе нашли во всех лабораториях. Но суд был строже всего только к четырем самым злостным нарушителям.

Помимо этого специалисты Роспотребнадзора проверили работу 14 коронавирусных стационаров в Северной столице. И там все, мягко говоря, было неидеально – не только касаемо дезинфекции и стерилизации.

- В стационарах нарушают порядок учета и регистрации инфекционных болезней, не проводят учет и регистрацию случаев инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. Не в полной мере проводится лабораторное обследование больных с внебольничными пневмониями на респираторные вирусы и бактериальную микрофлору, - подчеркивают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Петербургу.

Добавим, что нарушителей привлекли к административной ответственности, но о наказаниях не сообщается.