Труп младенца нашли у мусорного контейнера в Петербурге

В Колпино у мусорного контейнера нашли труп младенца Фото: Олег ЗОЛОТО

Жуткую находку сделали жители Колпино под Санкт-Петербургом. В первом часу дня в понедельник, 1 марта 2021 года, в полицию поступило сообщение о том, что у мусорного контейнера напротив 4-го подъезда дома 11 по Раумской улице обнаружен труп новорожденного, завернутого в одеяло.

- При выезде нарядом полиции по указанному адресу найден пакет с телом новорожденного мальчика. Возраст около 38 недель. Труп был завернут в одеяло, там же лежала бутылка, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Дворник ЖСК рассказала, что нашла этот пакет на чердаке дома. Она подумала, что это мусор и вынесла его на улицу к мусорке. Однако пока шла, поняла, что внутри тело ребенка.

На парадной дома имеются камеры видеонаблюдения. Полиция планирует просмотреть видео, чтобы обнаружить, кто принес пакет. Тело ребенка было направлено в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.