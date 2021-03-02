Окровавленный труп и холостой пистолет нашли в парке Сосновка

В парке "Сосновка" погиб 54-летний мужчина. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Правоохранительные органы Петербурга выясняют обстоятельства гибели 54-летнего мужчины, чей окровавленный труп был найден в лесопарке «Сосновка» в районе Северного проспекта. На тело, лежавшее неподалеку от автозаправки, наткнулся местный житель.

- 1 марта в 14:49 в дежурную часть по номеру 112 поступило сообщение об обнаружении в 150 метрах от дома 13 по Северному проспекту трупа неизвестного мужчины в крови, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Через 17 минут на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Эксперты нашли на трупе рану «ротовой полости». Рядом лежал пистолет. Казалось, что все очевидно, однако позднее экспертиза установила: оружие охолощенное, небоевое. Оно пригодно только для звуковой имитации, но не для стрельбы на поражение.

Лежавшие рядом патроны также оказались светошумовыми.

Личность погибшего удалось установить по камерам наблюдения – следователи отследили путь мужчины от дома до АЗС. Однако само место происшествия осталось за кадром. Обстоятельства трагедии устанавливаются.