124 дома ввели в эксплуатацию в Петербурге в феврале 2021 года

В феврале 2021 года в Петербурге было сдано 124 дома Фото: Олег ЗОЛОТО

Комитет по строительству Санкт-Петербурга во вторник, 2 марта 2021 года, подвел итоги минувшего февраля. Так, всего за месяц в городе было введено в эксплуатацию 124 жилых дома на 3469 квартир, включая индивидуальное строительство. В общей сложности это порядка 175 тысяч квадратных метров.

- Лидер по вводу жилья в этом месяце Выборгский район. Здесь за февраль введено в эксплуатацию 25 домов на 2001 квартиру площадью 92 010,60 квадратных метров, - рассказали в комитете.

Второе место занял Московский район, где сдано 47 117 "квадратов" жилья - это 8 домов на 1077 квартир. Тройку лидеров завершает Фрунзенский район - 15 847,20 "квадратов" жилья, 1 дом, 301 квартира.

Помимо этого, в феврале 2021 года было введено в эксплуатацию 24 объекта, среди которых многофункциональный центр в Московском районе, многоярусный наземный гараж с пристроенными помещениями в Пушкинском районе, реконструкция отопительной котельной в Невском районе и строительство двух участков Южной магистрали в Пушкинском районе.