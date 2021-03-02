Пьяный водитель сбил полицейского в Петербурге

Пьяный петербуржец на отечественном авто сбил полицейского / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге пьяный водитель на отечественном автомобиле сбил полицейского. Произошло это в шесть часов вечера в понедельник, 1 марта 2021 года, у дома 10 по Бронетанковой улице. Подробности рассказали в главном управлении МВД по городу и Ленинградской области.

- Наряд ППСП полиции подал сигнал водителю автомобиля "Лада Веста", чтобы тот остановился. Мужчина приостановил движение, к нему подошел инспектор, после чего водитель дал по газам, наехал на полицейского и скрылся, - рассказали в управлении МВД.

Полицейские вместе с нарядом ГИБДД устроили погоню. Возле дома 6 по Стрельнинскому шоссе они заблокировали проезд "Ладе" и задержали водителя. Им оказался 33-летний петербуржец. За рулем он сидел пьяный.

Мужчину доставили в отдел полиции для составления протоколов. Инспектору, который попал под колеса, оказали медицинскую помощь, после чего он продолжил службу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.