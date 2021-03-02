Световой портрет изобретателя Федора Пироцкого появился в Петербурге

Портрет основоположника трамвайного движения в Петербурге появился в Московском районе. Фото: "Ленсвет"

Дом на Московском проспекте Санкт-Петербурга украсили световым граффити-портретом русского инженера-артиллериста Федора Пироцкого. Изображение появилось на стене одного из зданий 1 марта.

- Выбор места световой проекции рядом с трамвайным парком №1 не случаен. Первый в мире электрический трамвай - изобретение инженера Федора Пироцкого - начал свое движение в Петербурге, - отметили в пресс-службе «Ленсвета».

Это не первое цифровое украшение фасадов Петербурга. Ранее, в ноябре 2020 года, на брандмауэре (глухой стене) дома в Кузнечном переулке, где находится музей Федора Достоевского, появился портрет писателя.

Новая технология световой проекции изображений в скором времени украсит еще 20 городских зданий. В планах - не только портреты выдающихся горожан, но также картины известных русских художников, фотографии скульптур и утраченных храмов.