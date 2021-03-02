Петербуржца разыскивают за убийство своей взрослой любовницы

В Петербурге за убийство разыскивают мужчину, зарезавшего сожительницу Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге разыскивают 34-летнего мужчину за убийство своей 41-летней любовницы. Примечательно, что в августе 2020 года на него уже заводили уголовное дело за угрозу женщине убийством, но прекратили. Днем в понедельник, 1 марта 2021 года, ее труп нашли в квартире дома 3/3 по проспекту Ветеранов.

- У женщины была разбита голова и ножевая рана в животе. Предположительно, смерть наступила за четверо суток до того, как ее тело обнаружили, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Полицейские возбудили уголовное дело, сняли отпечатки пальцев, а также изъяли из квартиры два ножа.

На данный момент подозреваемого разыскивают. Ориентировка направлена во все подразделения МВД.

Добавим, что ранее на него заводили еще одно дело об угрозе убийством. В мае 2019 года он с ножом пытался напасть на мужчину в квартире дома на улице Зины Портновой. Тогда дело против него тоже было прекращено.