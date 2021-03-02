Смольный рассмотрит предложения петербуржцев по благоустройству города

В Петербурге началась работа над инициативами проекта «Твой бюджет- 2021» Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге Смольный выберет предложения горожан в рамках проекта "Твой бюджет-2021". Во вторник, 2 марта 2021 года, начались заседания бюджетной комиссии. В ходе онлайн-жеребьевки уже были отобраны 180 человек, которые продолжат работу над своими инициативами. Так, в этом году участниками проекта стали шесть районов города: Петроградский, Фрунзенский, Василеостровский, Колпинский, Красногвардейский, Невский.

- Петербуржцы предложили множество интересных и полезных инициатив. Это детские и спортивные площадки, благоустройство территорий, экологические акции и многое другое. Самое главное – все эти проекты востребованы у петербуржцев, - сказал губернатор Александр Беглов.

Значительное количество заявок связано с образованием и досугом, обустройством спортивных и детских площадок. Многие предложения направлены на благоустройство скверов, парков, зон отдыха.

Так, например в Петроградском районе предложили создать центр ремесел, а жители Колппино хотят построить креативное молодежное пространство.