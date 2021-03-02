Ленобласть потребовала от РЖД отремонтировать 60 железнодорожных переездов

Ленобласть требует у РЖД отремонтировать 60 железнодорожных переездов на региональных дорогах / Фото: Дорожный комитет Ленобласти

Ленинградская область потребовала от РЖД отремонтировать 60 железнодорожных переездов на региональных дорогах. Во вторник, 2 марта 2021 года, "Ленавтодор" обратился с этим запросом к транспортной прокуратуре Северо-Западного федерального округа.

- Наибольший износ переездов зафиксирован во Всеволожском, Выборгском, Волховском, Гатчинском, Кингисеппском, Киришском, Кировском, Ломоносовском, Приозерском, Подпорожском и Тосненском районах, - отметили в области.

Чаще всего на переездах имеются выбоины и трещины в асфальте, неровности настила между рельсами, плохая видимость приближающихся составов и отсутствие светоотражающих элементов на шлагбаумах. Дорожники отмечают, что все это создает угрозу безопасности движения и разрушают конструктив магистралей.

Также в области напомнили, что согласно нормам зоной ответственности железнодорожников считается не только сам переезд, но и по десять метров покрытия с каждой стороны от рельсов.